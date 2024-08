Aus für Energieprojekt in Bonn Greifvogel verhindert Windräder auf dem Heiderhof

Als vergleichsweise stiller Jäger ist er meist zu Fuß unterwegs. Mit seinen gebogenen Krallen gräbt er nach Wespenlarven im Boden. Auch im Heiderhofer Waldgebiet Haselingsberg. Das haben Gutachter beim Zählen von Vogelnestern herausgefunden. Eins kommt den von den Stadtwerken Bonn geplanten Windrädern nah. So nah, dass sie dieses Projekt für erneuerbare Energien nun erst einmal in der Schublade verschwinden lassen. Das haben die SWB am Dienstag dem GA mitgeteilt.