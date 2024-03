Präsidentenwahl in Russland Großer Andrang am russischen Generalkonsulat in Bonn

Bei der russischen Präsidentenwahl haben am Sonntag auch im Generalkonsulat in Bad Godesberg mehrere Tausend Russinnen und Russen ihre Stimme abgegeben. Rund 1000 Menschen standen am Mittag in der Schlange vor dem Konsulat, wie Frank Piontek, Sprecher Bonner Polizei, erklärte. Die Warteschlange sei mehrere Hundert Meter lang gewesen. Da der Andrang groß und das Verkehrsaufkommen hoch war, hatte die Polizei in Abstimmung mit dem Ordnungsaußendienst am Mittag die Zufahrt zum Konsulat ab Winterstraße gesperrt. Nur Busse und Rettungswagen kamen durch.