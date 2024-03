Präsidentenwahl in Russland Großer Andrang am russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg

In der Nähe des Generalkonsulats begannen am Sonntagmittag zwei Demonstrationen als Standkundgebungen. Die Veranstalter der Demo „Mittags gegen Putin“ hatten im Vorfeld rund 300 Teilnehmer erwartet. Piontek zufolge versammelten sich rund 150 Menschen. Ob sich auch Protestler im Rahmen der Aktion "Mittags gegen Putin" in die Warteschlange vor dem Generalkonsulat einreihten, ist derweil unklar. Zu dieser weltweiten Aktion hatten Oppositionelle aufgerufen, darunter das Team des kürzlich im Straflager ums Leben gekommenen Kremlgegners Alexej Nawalny. Exakt um 12 Uhr Ortszeit sollten sich im Rahmen der kremlkritischen Protestaktion Menschen vor Wahllokalen in langen Schlangen anstellen, um so ihren Unmut über die vom Machtapparat geplante und von der Opposition als undemokratisch eingestufte Wiederwahl von Kremlchef Wladimir Putin zu zeigen. Vor allem in Russland kam es bereits zu zahlreiche Festnahmen von Menschen, die sich an dieser Aktion beteiligten.