Bonnorange investiert 500 000 Euro : Grünmüllannahme in Mehlem eröffnet später

In Mehlem entsteht nach vielen Beschwerden und vielem Flehen der Bürger eine qualifizierte Grünannahmestelle. Foto: Axel Vogel

Mehlem So sperrig das Wort, so wichtig sind qualifizierte Grünmüllannahmestellen für Bonnorange. Derzeit baut die städtische Tochter eine solche am Mehlemer Friedhof. Sie eröffnet zwar mit etwas Verspätung, soll dann aber verhindern, dass Grünabfälle in Massen wild abgelegt wird.