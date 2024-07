Zehn beteiligte Personen Zwölfjähriger bei Gruppenschlägerei in Bad Godesberg verletzt

Bei einer Gruppenschlägerei am Mehlemer Fähranleger in Bad Godesberg sind am Donnerstagabend ein Zwölfjähriger, ein 23-Jähriger und 20-Jähriger verletzt worden. An dem Fähranleger an der Austraße seien gegen 21.45 Uhr zehn Personen an einer Schlägerei beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Beamten versorgten Rettungssanitäter bereits einen verletzten Zwölfjährigen. Die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer wurden ebenfalls vor Ort betreut. Der Jugendliche und der 23-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht, das sie im Laufe des Abends wieder verlassen konnten.