Start im April : Halfpipe in der Bonner Rheinaue wird saniert

Auf der Halfpipe: Ingo Fröbrich und Sascha Heinz. Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Ab April saniert der Verein Subculture Bonn die Halfpipe in der Rheinaue in Bonn. Denn bei den jetzigen Dellen im Belag kann es ganz schön gefährlich werden. Auch für die Minirampe gibt es Pläne.



Derzeit flicken die Skater ihre Halfpipe in der Rheinaue noch provisorisch mit Klebeband. Durch die Witterung ist der Fahrbelag der Rampe in den vergangenen Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Löcher und Dellen tun sich im Holz auf, und an vielen Stellen fehlen Schrauben. Trotz der regelmäßigen Instandsetzungsmaßnahmen sei die Anlage bald nicht mehr zu reparieren und muss ersetzt werden, betonen die Skater.

Bereits 2019 hatte der gemeinnützige Verein Subculture Bonn erste Schritte für eine Sanierung der Halfpipe unternommen. Es folgte der Übertrag der Halfpipe durch das Sport- und Bäderamt an den Verein. Der ist nun für die Modernisierung zuständig. Finanziert wird das Projekt durch beantragte Fördermittel von Stadt und Land. 31.750 Euro hat die Stadt bereitgestellt. Weitere 28.672 Euro kommen aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Außerdem erhielt der Verein 3000 Euro aus der Spende der Deutsche Post Marathon Oktober Challenge 2021.

„Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten“, sagt Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt.

„Die Sportförderung in Bonn steht für solche Projekte zur Verfügung. Wir freuen uns, solche Aktionen und Anliegen der Vereine unterstützen zu können, und ich denke, diese Halfpipe ist für den Sport im öffentlichen Raum wichtig“, meint Ute Pilger vom Stadtsportbund Bonn. „Wir wollen die gesamte Sportszene in Bonn vertreten, und ich finde es positiv, dass der Verein hierfür die Initiative ergriffen hat“, lobt die Vorsitzende.

Die Arbeiten sind für April und Mai geplant, kündigt Christian Pelz gegenüber dem GA an. Zusammen mit Ingo Fröbrich organisiert der Lohmarer das Projekt. „Geplant ist eine Erneuerung der Fahr- und Unterbeläge sowie der Wiederaufbau der kleineren Minirampe“, sagt Pelz. Insgesamt sollen die Arbeiten zwei bis vier Wochen dauern.

Ein Unternehmen sei noch nicht beauftragt worden, sagt der Organisator. Bereits fest steht aber, dass der neue Belag nicht mehr geschraubt, sondern genietet werden soll, so Fröbrich und deutet auf viele kleine Löcher im Holz. Durch Witterung haben sich in den vergangenen Jahren hier viele Schrauben gelöst. Diese Blessuren seien zwar „ganz normal“, führten jedoch zu erheblichen Gefahrenstellen für die Skater. „Gefährlich wird es halt, wenn eine Schraube in der Rolle steckenbleibt und man stürzt“, schildert Fröbrich. Nieten seien resistenter gegenüber den Jahreszeiten.

Es gibt zahlreiche Flicken, und auch Schrauben sind rausgesprungen. Foto: Niklas Schröder

Mit 4,30 Metern Höhe und zwölf Metern Breite ist die Halfpipe eine der größten Rampen im Rheinland. Gerade an Wochenende ist die Anlage nicht zuletzt deshalb stark frequentiert, berichtet Fröbrich. „Auf dem neuen Belag wird es zukünftig auch wieder Wettbewerbe und Veranstaltungen geben“, sagt der Skater. „Das ist eine ganz besondere Rampe, und der Platz hat eine historische Bedeutung für die Bonner Skateszene“, sagt Sascha Heinz. Der Vorsitzende von Subculture ist mit der Unterstützung seiner Sportart durch die Kommunen sehr zufrieden. „Mit dem Ausbau des Skateparks in Beuel und der sanierten Halfpipe in der Rheinaue stehen wir in Bonn im Sommer echt gut da“, freut sich Heinz.

Die Halfpipe Letzte Sanierung ist zehn Jahre her Deutsche und internationale Skater-Größen haben in der Vergangenheit auf der Halfpipe in der Bonner Rheinaue trainiert. 1999 wurde die Anlage saniert, bis sie 2009 nicht mehr befahrbar war. Der Verein Subculture Bonn gründete daraufhin die Initiative „Rettet die Rampe“ und konnte die jetzige Halfpipe bis Ende 2011 aufbauen. Zehn Jahre später möchte der Verein nun mit dem Projekt „Sanierung der Sportanlage Halfpipe“ eine sichere und langfristig attraktive Sportanlage für alle Jugendlichen aus dem Großraum Bonn realisieren, sagen die Organisatoren.

Zudem seien mit dem Ausbau des Reuterparks und der Sanierung des Skateparks auf der Rigal’schen Wiese weitere Projekte in Planung. Laut Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt Bonn hatte Fachpersonal der Verwaltung 2021 den Umfang der notwendigen Maßnahmen zur Modernisierung der Anlage auf der Rigal’schen Wiese geprüft. „Aktuell ist ein Gutachter mit der Prüfung auf Verkehrssicherheit und Empfehlungen zu Modernisierung der Anlage beauftragt“, sagt Schmitz. Die Ergebnisse des Gutachtens stehen bislang noch aus. Erst, wenn das da ist, werde feststehen, welche Arbeiten in welchem Zeitraum auszuführen sind, erklärt Schmitz.