Stadt kündigt Messungen an Vater befürchtet Schimmelbelastung in Bonner Schule

Auf die Schule seiner 16-jährigen Tochter ist ein Wachtberger Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, derzeit alles andere als gut zu sprechen. Denn er macht sich Sorgen um die Gesundheit seiner Tochter, die eine zehnte Klasse der Gertrud-Bäumer-Schule, einer Realschule in Pennenfeld, besucht. Der Vater kritisiert, dass eine ganze Reihe von Klassenräumen, in denen der Unterricht stattfindet, mehr oder weniger stark mit Schimmel belastet seien.