Heiderhof in Bad Godesberg Autofahrer halten sich nicht an Sperrung zum Krötenschutz

Wie Spaziergängern dem GA berichteten, wurden am Wochenende jedoch die an beiden Enden des Teilstücks aufgestellten Barriereelemente von unbekannten Verkehrsteilnehmern verschoben. Die Durchfahrt war somit frei. Dabei sind die Anlieger von der acht Wochen dauernden Teilsperrung eigentlich gar nicht betroffen: Alle Häuser am Philosophenring sowie an Fichte- und Nietzschestraße sind aus der Richtung des Lyngsbergstadions problemlos anzufahren. Nur die Buslinie 613 stoppt in diesen zwei Monaten statt an den Haltestellen Kant- und Nietzschestraße nun oberhalb des Philosophenrings am Akazienweg.