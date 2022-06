Essen auf Herd : Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Heiderhof

Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag in Bonn-Heiderhof im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Heiderhof Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Einsatz nach Bonn-Heiderhof ausgerückt. In einer Küche eines Mehrfamilienhauses war Essen auf dem Herd in Brand geraten.



Von Axel Vogel und Christine Bähr

Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag ein Feuer in Bonn-Heiderhof gelöscht. Wie die Feuerwehr einem GA-Mitarbeiter vor Ort erklärte, war gegen 15 Uhr Essen auf dem Herd eines Mehrfamilienhauses im Schlehenweg in Brand geraten. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Wohnung aufhielt, mussten sich die Kräfte nach den Angaben des Einsatzleiters gewaltsam Zutritt verschaffen.