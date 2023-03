Strecke Richtung Bonn wieder frei Lkw mit Anhänger fährt auf der B9 in Betonbarriere

Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw eines Getränkeherstellers samt Anhänger aus bislang unbekannten Gründen von der Godesberger Allee (B9) abgekommen und in eine Betonbarriere in Höhe der Kreuzung Heinemannstraße gefahren. Der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Bonn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Seit 12.25 Uhr ist die Strecke wieder frei.