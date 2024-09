Neuer Weg der Vermittlung Hunde suchen beim Bark Date in der Rheinaue ein Zuhause

Gustav ist aufgeregt. So viele neue Gerüche, so viele neue Gesichter, so viele neue Menschen und Hunde. Der dreijährige Save-Bracke-Mischling ist zu Beginn des ersten Bonner Bark Dates in der Rheinaue (nach einem früheren Versuch im Derletal) vergleichsweise laut. Nicht aus Aggressivität, sondern um sich mit seinen Artgenossen zu verständigen und um zu sagen: „Seht her, hier bin ich.“ Immerhin geht es an diesem Tag auch um seine Zukunft.