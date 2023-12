Bonn International School Diese Bonner Schule besuchte schon Prinz Charles und Lady Di

Bonns älteste internationale Ersatzschule, die Bonn International School (IBIS) auf dem Heiderhof, kann auf 60 Jahre Einsatz für die lokale und internationale Gemeinschaft zurückblicken. „Unsere Schule hat einen so nachhaltigen Einfluss auf so viele Leben gehabt. Und es ist wichtig, dass wir diesen Moment genießen“, erklärt dazu Tara O'Shea, seit 2022 IBIS-Rektorin. „Ich bin stolz darauf, in diesem wichtigen Jahr die Schulleiterin zu sein, und freue mich darauf, viele bekannte Gesichter bei unseren Jubiläumsveranstaltungen zu sehen“, sagt O‘Shea. Am 16. März 2024 lädt die IBIS zu einer „Diamond Dinner Dance“-Veranstaltung in Muffendorf und im Juni zu diversen Feiern am Tulpenbaumweg ein.