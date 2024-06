Rückzug nach mehr als 100 Jahren Jesuiten verlassen das Bad Godesberger Aloisiuskolleg

Man kann schon davon sprechen, dass am letzten Schultag am Aloisiuskolleg eine Ära zu Ende geht. Dann verlassen mit Rektor Martin Löwenstein und Clemens Kascholke die letzten beiden Jesuiten-Pater das Ako, der Orden zieht sich aus Bad Godesberg zurück. Damit geht eine mehr als 100-jährige Geschichte zu Ende, in die viele (positive wie negative) Meilensteine gefallen sind, unter anderem die Aufnahme von Mädchen an der ehemaligen Jungenschule, die Schließung des Internats – und der Missbrauchsskandal.