Polizei sucht Zeugen : Junge Männer überfallen 18-Jährigen in Bad Godesberg

Die Gruppe sprach den 18 Jahre alten Mann am Bad Godesberger Kurpark an und beleidigte ihn zunächst. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Eine Gruppe junger Männer soll einen 18-Jährigen am Godesberger Kurpark attackiert und ausgeraubt haben. Die Unbekannten nahmen kabellose Kopfhörer und Bargeld mit.

Demnach war der 18-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag mit zwei Bekannten an der Bushaltestelle „Stadthalle“ an der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als die Gruppe ihn ansprach und zunächst verbal beleidigte. Er lief daraufhin in Richtung Godesberger City, hieß es weiter. Die Männer hätten ihn erneut angesprochen, auf ihn eingeschlagen und versucht, seine Umhängetasche zu entreißen. Dabei nahmen sie die Kopfhörer und das Geld mit.