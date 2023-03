Einsatzkräfte verhindern Großbrand : Kaminbrand in Alt-Godesberger Restaurant fordert Feuerwehr

Ein Kaminbrand in einem Restaurant in Alt-Godesberg hielt die Feuerwehr in der Nacht auf Montag in Atem. Foto: dpa/Robert Michael

Bonn Ein brennender Kamin in einem Restaurant in Alt-Godesberg löste in der Nacht zu Montag einen langwierigen Löscheinsatz aus. Drei Feuerwehrtrupps bekämpften erfolgreich die Flammen.



Von Chantal Dötsch

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein aufwendiger Kaminbrand in einem Restaurant in Bonn-Alt-Godesberg für einen großen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Am Sonntagabend um 23.24 Uhr meldeten mehrere Personen der Feuerwehrleitstelle Bonn eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Moltkestraße in Bad Godesberg.

Die anrückenden Einsatzkräfte bemerkten vor Ort, dass dafür ein brennender Kamin in einem Restaurant verantwortlich war. Feuerwehr und Rettungsdienst räumten zunächst unverzüglich den Gastraum, da auch hier die Rauchentwicklung fortschritt.

Wie die Bonner Feuerwehr mitteilte, handelte es sich um einen äußerst heftigen und schwierigen Brand, weil das Feuer bereits auf die Verkleidung des Kaminrohrs im Inneren des Restaurants übergegriffen hatte. Deshalb kämpften insgesamt drei Trupps mit Atemschutzmasken gleichzeitig innen und außen gegen die Flammen an.