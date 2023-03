Panoramabad Rüngsdorf : Oberbürgermeisterin legt Veto gegen längere Freibadsaison im „Rüngsi“ ein

Rüngsdorf Bad Godesberg hatte im Januar beschlossen, dass die Freibadsaison im „Rüngsi“ von Anfang Mai bis Ende September andauern soll. Diese Entscheidung hat Oberbürgermeisterin Katja Dörner beanstandet, weil sie gegen geltendes Recht verstoße. Die Bezirksvertretung habe ihre Kompetenzen überschritten.

Oberbürgermeisterin beanstandet Entscheidung

Mit einem Schreiben, das auf den 2. Februar 2023 datiert ist, beanstandet Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) genau diesen Beschluss. „In meiner Funktion als Oberbürgermeisterin bin ich dazu verpflichtet, einen Beschluss einer Bezirksvertretung zu beanstanden, wenn er gegen geltendes Recht verstößt“, so Dörner in ihrem Schreiben. Der Grund der Beanstandung: Die BV habe mit dem Beschluss ihre Kompetenzen überschritten. Die BV habe für eine solche Entscheidung keine Zuständigkeit. „Die Bestimmung von Öffnungszeiten einer kommunalen Einrichtung (wie einem Freibad) stellt ein Geschäft der laufenden Verwaltung dar“, so Dörner. Und weiter: „Die Bezirksvertretung kann dieses Geschäft – anders als der Rat – auch nicht an sich ziehen“, schreibt die Oberbürgermeisterin weiter.

CDU will an der Forderung weiter festhalten

Nach der Beanstandung des Beschlusses äußerte sich Jens Röskens, Vorsitzender der CDU in der BV, per Pressemitteilung zu dem Thema. Die Sichtweise der OB sei „weder stichhaltig noch überzeugend“. Eine Entscheidung sei „nur dann Teil des laufenden Geschäfts der Verwaltung“, wenn sie „keine finanziellen und personellen Auswirkungen“ habe, heißt es in der Mitteilung. Die Verwaltung habe selbst auf den zusätzlichen Energiebedarf und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten hingewiesen, heißt es weiter. Für die Verlängerung der Freibadsaison sei zudem weiteres Personal notwendig. All das spreche deutlich gegen eine Entscheidung, die ausschließlich in die Zuständigkeit der Verwaltung falle, so die CDU. Die Partei werte die Absage daher als „politische Entscheidung“. Röskens möchte weiter an der Forderung und dem Beschluss festhalten.