Für Großgeräte fehlt Fläche Warum Kinder in Bonn-Pennenfeld bei neuen Spielplätzen leer ausgehen

In Pennenfeld gibt es viele große Wohnblöcke und zahlreiche Neubauten wie an der Marta-Worringer- und der Charlotte-von-Stein Straße, „in denen sehr viele Kinder wohnen, sodass in Pennenfeld aufgrund steigender Kinderzahlen die Neuanlage eines großen Spielplatzes mit attraktiven Spielgeräten für alle Altersklassen sehr wünschenswert wäre“, so die CDU. Es wäre zudem ein Ort der Begegnung, der das Gemeinschaftsgefühl stärke.