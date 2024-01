Lange Wartezeiten Kunden ärgern sich über die Bad Godesberger Postbank-Filiale

Weihnachtszeit ist Päckchen- und Paketzeit. Während vor dem Fest die Geschenke an Freunde und Verwandte sowie die Festtagsgrüße auf den Weg gebracht werden, geht nach den Feiertagen der Retouren-Stress los. Was zu klein, zu groß oder in der falschen Farbe unter dem Weihnachtsbaum lag, wird umgehend an den Online-Shop oder den Versandhändler zurückgeschickt.