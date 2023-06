Entscheidung der Bezirksvertretung Godesberger Kurfürstenbad wird doch nicht klimaneutral

Nach der Abstimmung herrschte in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) ein wenig Verwirrung. Die Verordneten unterhielten sich fraktionsübergreifend, was sie gerade beschlossen haben. Bezirksbürgermeister Michael Wenzel (Grüne) zählte zweimal nach: Das Ergebnis in Sachen Kurfürstenbad stand allerdings fest. Die CDU hatte im Vorfeld einen Antrag gestellt, dass die Verwaltung beauftragt werde, die bereits abgeschlossene Vorplanung für den Neubau des Kurfürstenbads „unverzüglich“ den politischen Gremien vorzulegen.