Kurzschluss in Trafostation Technischer Defekt löst Stromausfall in Friesdorf und Bad Godesberg aus

Update | Bad Godesberg/Friesdorf · Ein technischer Defekt löste am Samstagvormittag in Friesdorf und Teilen von Bad Godesberg einen Stromausfall aus. In Teilen der Annaberger Straße kann es zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen. Die Reparaturen dauern an.

29.04.2023, 12:10 Uhr

Nach einem Kurzschluss kam es in Teilen von Bad Godesberg und Friesdorf zu einem Stromausfall. Auch die Ampelanlagen blieben dunkel. Foto: Axel Vogel





In Teilen von Friesdorf und der Bad Godesberger Innenstadt waren Haushalte am Samstagmittag ohne Strom. Dies teilte die Bonn-Netz GmbH mit. An einer Trafostation in Friesdorf kam es zunächst zu einem Kurzschluss. Der als Schutz vorhandene Leistungsschalter löste daraufhin aus und trennte zwei Kabelstränge vom Netz. Der technische Defekt betrifft auch die Trinkwasseranlage an der Annaberger Straße. Dadurch kann es in höherliegenden Teilen der Straße zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen. Wie die Bonn-Netz GmbH mitteilte, laufen derzeit die Reparaturarbeiten. Sukzessive könnten Straßen wieder mit Strom versorgt werden. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)