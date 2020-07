Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannte überfallen Getränkemarkt in Lannesdorf

Lannesdorf Zwei Unbekannte haben einen Getränkemarkt in Bonn-Lannesdorf überfallen und dabei die Kassiererin bedroht und attackiert. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und bittet um Hinweise.

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag einen Getränkemarkt auf der Straße "Am Dinaswerk" in Lannesdorf überfallen und anschließend mit Bargeld geflohen. Wie die Polizei Bonn mitteilt, waren die Männer gegen 17 Uhr in dem Laden unterwegs und gingen anschließend zur Kasse.