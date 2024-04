Widerstand in der NS-Zeit Wer war der Namensgeber für die Löbestraße in Bad Godesberg?

Egal ob mit Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß: Wohl so gut wie jeder, der in Bad Godesberg unterwegs ist, wird wenigstens einmal die Löbestraße passieren. Nicht nur, dass sie in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegt und dort zahlreiche Busse haltmachen, sie ist auch eine wichtige Verbindungsstraße. Nach wem die Straße allerdings benannt ist, wird nicht ersichtlich. Denn an dem Straßenschild fehlt jeglicher Hinweis auf den Namensgeber.