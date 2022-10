Anwohner meldeten auffälliges Verhalten : Mann kollabiert nach Polizeieinsatz in Bonn

Symbolbild. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein 42-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in einem Rettungswagen kollabiert. Zuvor war er von der Polizei fixiert worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem er von Polizisten fixiert und in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden sollte, ist ein 42-Jähriger in der Nacht zu Dienstag kollabiert. Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz im Bereich der Friesdorfer Straße und der Wörthstraße in Bad Godesberg. Wie die Polizei mitteilte, wählten mehrere Anwohner gegen 3 Uhr in der Nacht den Notruf, nachdem sie laute Hilferufe eines Mannes gehört hatten.

Die Polizei traf dann kurze Zeit später in einem Garten in der Wörthstraße auf den 42-Jährigen, von dem die Schreie ausgegangen sein sollen. Da er sich nach Angaben der Polizei aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, fixierten diese ihn und forderten einen Notarzt und einen Rettungswagen an. Grund dafür waren offenbar Anhaltspunkte für eine mögliche psychische Beeinträchtigung.