Polizeieinsatz in Bad Godesberg : Mann soll 18-Jährige von Belgien nach Bonn verschleppt haben

Bonn Ein Mann steht unter dem Verdacht, eine 18-Jährige mit dem Auto von Belgien nach Bad Godesberg verschleppt zu haben. Ein Sondereinsatzkommando konnte die mutmaßliche Freiheitsberaubung am Montagmittag beenden.

Die Kölner Polizei hat am Montagmittag eine mutmaßliche Freiheitsberaubung beendet. Wie ein Sprecher mitteilte, habe ein Spezialeinsatzkommando (SEK) einen 36-Jährigen in einem Haus in Bad Godesberg festgenommen. Er soll in Belgien eine 18-Jährige in ein Auto gezogen und nach Bonn verschleppt haben.