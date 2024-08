Klobrillen fehlen oder sind kaputt Marode Toiletten der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule sorgen für Ärger

Die sofortige Erneuerung der fehlenden und defekten Toilettensitze sowie die Ausstattung aller 16 Kabinen mit neuen Toilettenbürsten forderte eine Bürgerin in einem Antrag an die Bezirksvertretung Bad Godesberg für die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule. Denn der Zustand der Toiletten habe während einer Sportveranstaltung des Basketballvereins BG Bonn 92 e.V. und des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am ersten Wochenende der Sommerferien ein desaströses Bild auf die Stadt Bonn und den Zustand der Schulen in städtischer Verwaltung gegeben. In einer Stellungnahme führt die Stadtverwaltung die Schäden auf Vandalismus zurück. Auch wenn die Mängel in der Toilettenanlage zum Beginn des neuen Schuljahrs beseitig wurden, seien regelmäßige Vandalismusvorfälle an der Schule ein Problem: WC-Bürsten werden in das Gelände geworfen oder WC-Deckel abgetreten, so die Stadtverwaltung.