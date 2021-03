Polizei sucht Täter : Maskenverweigerer bespuckt Bonner Busfahrer

Bonn Beleidigungen und einer Spuckattacke sah sich am Freitag ein Bonner Busfahrer ausgesetzt. Dieser hatte einen Fahrgast dazu ermahnt, den Hygieneregeln entsprechend eine Schutzmaske zu tragen.

Der Fahrgast eines Linienbusses hat am Freitagnachmittag in Bonn-Rüngsdorf den Fahrer attackiert. Der Mann soll laut Polizeiangaben von Montag gegen 14.15 Uhr im Bus der Linie 610 im Bereich der Haltestelle „Mehlem“ agressiv geworden sein und habe den Fahrer beleidigt und bespuckt. Laut Zeugenangaben stieg der Verdächtige gemeinsam mit einer Frau an der Haltestelle „Rheinallee“ in den hinteren Busteil ein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise.