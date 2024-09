Öffentlichkeitsfahndung Maskierter Mann mit Pistole überfällt Tankstelle in Pennenfeld

Die Polizei prüft nun, ob es sich um denselben Täter handelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise von Zeugen. Wer zu besagten Zeitpunkten etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu Identität des oder der Täter machen kann, soll sich bitte telefonisch unter 0228-150 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de an die Bonner Polizei wenden.