Hohlraum reicht bis zur Fahrbahnmitte : Betonmischer sackt auf Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem ab

Auf der Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem ist ein Betonmischer abgesackt. Foto: Axel Vogel

Update Mehlem Bei dem Versuch, einen Hohlraum in der Rüdigerstraße zu verfüllen, ist am Mittwoch ein Betonmischer in Bonn-Mehlem in der Fahrbahn abgesackt. Nun muss ein Spezialfahrzeug zu dessen Bergung anrücken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel und Christine Bähr

Ein vollgeladener Betonmischer ist am Mittwochmittag teilweise auf der Rüdigerstraße in Bonn-Mehlem eingebrochen. Der Unfall geschah, als das Fahrzeug einen Hohlraum mit Flüssigbeton ausfüllen wollte. Ursache für den Einbruch sind der Stadt zufolge nach ersten Ermittlungen Hohlräume im Untergrund. Die Straße wurde komplett gesperrt. Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge ist eine provisorische Überfahrt über ein Grünbeet eingerichtet worden, heißt es von der Stadt.

Wie Hans-Rainer Velten, Leiter der betroffenen Tiefbaufirma, erklärte, war ein Betonmischer seines Unternehmens bereits am Mittwochmorgen im Einsatz, um einen Hohlraum in der Fahrbahn zu verfüllen. Am Mittag sackte dann ein zweites Fahrzeug Fahrzeug an anderer Stelle ein.

Weil der neu entstandene Hohlraum offenbar bis zur Mitte der Fahrbahn reicht, muss ein Spezialfahrzeug vom Tiefbauamt den Betonmischer heben. Das rund 200.000 Euro teure Fahrzeug ist nach GA-Informationen stark beschädigt. Die Bergung soll am frühen Nachmittag unter der Aufsicht des Ordnungsamts beginnen. Auch für diese Zeit bleibt der hintere Bereich der Rüdigerstraße gesperrt.

Nach Angaben der Stadt Bonn wurde durch eine wahrscheinlich schafhafte Kanalhaltung Erdreich ausgespült und die Straße unterhöhlt. Ursprünglich sollte der Kanal in der Rüdigerstraße in diesem Herbst auf kompletter Länge saniert werden. Aufgrund eines kleineren Einbruchs dort vor einigen Wochen war jetzt das Fahrzeug der beauftragten Firma im Einsatz. Zudem hatte das Tiefbauamt beschlossen, die Sanierung der betroffenen Kanalhaltung auf einer Länge von rund 60 Metern vorzuziehen. Die Vorbereitungen für diese Maßnahme laufen und sollen in rund vier bis sechs Wochen beginnen. Die Bauzeit beträgt dann rund sechs bis acht Wochen. Die Sanierung des Kanals im übrigen Teil der Rüdigerstraße verschiebt sich nun auf Ende 2021/Anfang 2022 und soll per Liner erfolgen.