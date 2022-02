Kriminalpolizei ermittelt : Drei Männer attackieren Busfahrer in Bonn-Mehlem

Bonn Drei Männer sollen einen 56-jährigen Busfahrer in der Linie 610 in Bonn-Mehlem angegriffen, beleidigt und geschlagen haben. Auslöser war nach bisherigen Ermittlungen der Polizei eine verpasste Haltestelle.

Drei Männer haben am Dienstagnachmittag einen Busfahrer in der Linie 610 in Bonn-Mehlem angegriffen. Nach Angabe der Polizei ergaben erste Ermittlungen, dass die drei 39, 40 und 60 Jahre alten Männer gegen 16 Uhr die Haltestelle „Brunhildstraße“ verpassten. Daraufhin fing einer der Männer an, den Busfahrer verbal anzugreifen. Die drei Männer gerieten so in Rage, dass sie an der nächsten Haltestelle – „Drehholzstraße“ – den 56-jährigen Busfahrer beleidigten und mit Schlägen attackierten.