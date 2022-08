Feuer im Erdgeschoss : Polizei nimmt Mieter nach Wohnungsbrand in Bonn-Mehlem fest

Erneut hat es an diesem Sonntag in Bonn-Mehlem gebrannt. Foto: Axel Vogel

Update Bonn-Mehlem In Bonn hat es am Sonntag in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Mieter vorläufig fest.



Von Tamara Wegbahn

Am Sonntagabend hat es in Bonn-Mehlem gegen 19 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Nippenkreuz gebrannt. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Hans-Peter Halbach, mitteilte, hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, da sie Rauch in einer Erdgeschosswohnung wahrnahmen. Die Anwohner sollen des Weiteren angegeben haben, dass die Tür der Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits heiß gewesen sei.

Die Feuerwehr rückte mit rund 35 Einsatzkräften aus. Vor Ort retteten die Einsatzkräfte zwei Personen aus dem Hausflur des Hauses, diese mussten allerdings nicht ärztlich behandelt werden. Die Feuerwehrleute betraten daraufhin die Wohnung und konnten das Feuer zügig löschen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte in der Wohnung ein Wäscheständer. Danach lüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Der Einsatzleiter erklärte weiter, dass die Wohnung, in der es gebrannt hatte, nicht mehr bewohnbar sei, das Haus allerdings schon.

Ebenfalls vor Ort waren die Einsatzkräfte der Polizei, die einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen haben. Es handelt sich dabei um den polizeibekannten Mieter der betroffenen Wohnung, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Wie der Einsatzleiter am Sonntag erklärte, könnte der Mann im Zusammenhang mit dem Brand stehen. Weitere Ermittlungen sollen dies klären. Was den Brand ausgelöst hatte, war am Sonntagabend zunächst nicht bekannt.