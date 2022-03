Feuerwehr im Einsatz : Frau bei Wohnungsbrand in Bonn-Mehlem schwer verletzt

Foto: Ulrich Felsmann/RheinlandNews

Bad Godesberg In einer Wohnung in Bonn-Mehlem ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Von den beiden Katzen in der Wohnung konnte nur eine gerettet werden.



Am frühen Dienstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Nippenkreuz in Bonn-Mehlem ausgerückt. Aus bisher noch unbekannter Ursache hatte sich gegen 4.30 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer entwickelt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich in der Dachgeschosswohnung das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte so ausgebreitet, sodass diese in Vollbrand stand. Aus den Fenster drang dichter Rauch.

Die Bewohnerin, eine 60 Jahre alte Frau, rettete sich mit einer Rauchgasvergiftung noch eigenständig ins Freie. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. In der Wohnung wurden zwei Katzen vermisst. Die Wehrleute entdeckten eine Katze während des Einsatzes lebend. Das zweite Tier konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Löschangriff der Einsatzkräfte erfolgte über das Treppenhaus und über die Wohnungsrückseite mit Hilfe einer Drehleiter. Die Brandwohnung und die Nachbarwohnung sind derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Anwohner durften in ihre Wohnungen zurück.

