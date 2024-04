Mehrfamilienhaus evakuiert Gasaustritt löst Feuerwehreinsatz in Mehlem aus

In dem Keller eines Mehrfamilienhaus an der Brunhildstraße in Mehlem ist am Donnerstagabend Gas ausgetreten. Die Feuerwehr wurde wegen eines Gasgeruchs um kurz vor 20 Uhr alarmiert. Grund für die Gasausströmung war nach Auskunft von Einsatzleiter Marcel Fröhlen wohl ein undichter Zähler. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten einen Gaswert in der Kellerluft nachweisen und schieberten die Leitung daraufhin ab. Die Stadtwerke Bonn kontrollierten die Leitung anschließend nach.