Interkulturelles Frühstückscafé in Bad Godesberg „In der Gruppe lernen wir Frauen, was unsere Rechte sind“

„Wir singen für den Miran, guten Tag“, schallt es an diesem Freitagmorgen aus dem Gemeindezentrum der evangelischen Heilandkirche in Mehlem. Der kleine syrische Junge, der zur Begrüßung plötzlich im Mittelpunkt steht, strahlt und klatscht sofort mit. Auch, als seine Mutter Nour Homod von der Runde am gedeckten Frühstückstisch singend willkommen geheißen wird. Mutter und Sohn sind Flüchtlinge und am heutigen Morgen dabei, in der wöchentlichen „MamaMia“-Gruppe des Diakonischen Werks die ersten deutschen Sätze zu lernen, um sich im Gastland zurechtzufinden.