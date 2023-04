Straße gesperrt Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Bonn-Mehlem

Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „An der Nesselburg“ in Bonn-Mehlem aus bislang unbekannten Gründen gebrannt. Die Dachgeschosswohnung. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bonn mitteilte, stand bei Eintreffen der Feuerwehr die Dachgeschosswohnung komplett in Brand. Drei Personen einer benachbarten Wohnung mussten mit einer Streckleiter gerettet werden.