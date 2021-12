Polizei ermittelt : Unbekannte werfen Steine auf fahrende Züge in Bonn-Mehlem

Unbekannte werfen Steine auf fahrende Züge in Bonn-Mehlem

Bonn-Mehlem Unbekannte haben am Samstagabend Steine auf zwei fahrende Züge in Bonn-Mehlem geworfen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei setzte bei der Suche nach den Tätern auch einen Hubschrauber ein.

Unbekannte haben am Samstagabend Steine auf zwei Züge in Bonn-Mehlem geworfen und eine Scheibe beschädigt. Das teilte die Bundespolizei am Sonntag auf Anfrage mit. Dem Sprecher zufolge ist die Bundespolizei gegen 22.30 Uhr alarmiert worden, nachdem zwei fahrende Züge beworfen worden waren. Verletzt wurde niemand.