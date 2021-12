Bahnen beschädigt : Polizei sucht Zeugen nach Steinwürfe auf Züge in Bonn-Mehlem

Update Bonn-Mehlem Unbekannte haben am Samstagabend Steine auf zwei fahrende Züge der Mittelrheinbahn in Bonn-Mehlem geworfen und diese beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Nachdem Unbekannte am Samstagabend zwei Regionalzüge in Bonn-Mehlem mit Steinen beworfen und die Bahnen beschädigt haben, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden, teilt die Bundespolizei mit, die wegen des „gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" gegen Unbekannt Strananzeigen eingeleitet hat.

Bundespolizisten hatten gegen 21.20 Uhr am Kölner Hauptbahnhof eine zersprungene Scheibe an einer Mittelrheinbahn sowie ein Loch an der Tür bemerkt, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen zufolge sollen nach der Abfahrt in Bonn-Mehlem gegen 20.20 Uhr Steine auf den Zug geworfen worden sein. Fast zeitgleich ist in Mehlem eine weitere Mittelrheinbahn beschädigt worden, die in Richtung Koblenz unterwegs war. Auch dort seien ähnliche Schäden am Zug festgestellt worden. Die genaue Schadenshöhe an den Zügen ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.