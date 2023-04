Straße wieder frei Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus in Bonn-Mehlem

Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „An der Nesselburg“ in Bonn-Mehlem gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bonn mitteilte, stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine Dachgeschosswohnung komplett in Brand. Drei Personen einer benachbarten Wohnung mussten mit einer Streckleiter gerettet werden.