Protest in Bad Godesberg : Mehr als 500 Menschen demonstrieren vor dem russischen Konsulat

Krieg in der Ukraine : 150 Demonstranten setzen in Bad Honnef ein Zeichen für den Frieden Wie an unzählgen Orten in Deutschland und der Welt, so gingen am Samstag auch in Bad Honnef Bürgerinnen und Bürger spontan auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.