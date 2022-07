Ermittlungen dauern an : Haftbefehl gegen 31-Jährigen nach Messerattacke in Friesdorf

Haftbefehl gegen 31-Jährigen nach Messerattacke in Friesdorf

Ermittlungen dauern an

Absperrband ist am Klufterplatz in Bad Godesberg zu sehen. Foto: Axel Vogel

Bonn Nach der Messerattacke am Montagabend in Friesdorf ist Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen einen 31-Jährigen erlassen worden. Das Opfer liegt weiter auf der Intensivstation.

Der 44-jährige Mann, der bei einer Messerattacke am Montagabend auf dem Friesdorfer Klufterplatz lebensgefährlich verletzt worden ist, wird immer noch intensivmedizinisch betreut. Das teilte der Bonner Polizeisprecher Simon Rott am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Der Zustand des Mannes soll dem Vernehmen nach allerdings stabil sein. Befragen konnte die Polizei den 44-Jährigen noch nicht.

Gegen den 31-jährigen Mann, der seinen 44-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden, so Polizeisprecher Rott weiter: wegen versuchten Totschlags.

Zwischen den beiden Männern soll es Montagabend gegen 22 Uhr an der Ecke Klufterplatz/Annaberger Straße zu einem Streit gekommen sein. In dessen Verlauf habe ein 31-jähriger Mann seinen 44-jährigen Bekannten mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Beide Beteiligte seien bereits wegen Drogendelikten bekannt. Der mutmaßliche Täter war in Tatortnähe festgenommen worden.