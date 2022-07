Mutmaßlicher Täter festgenommen : Mann in Friesdorf durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Absperrband ist am Klufterplatz in Bad Godesberg zu sehen. Foto: Axel Vogel

Bonn In Friesdorf ist ein 44-Jähriger bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Sowohl Opfer als auch Täter sind bei der Polizei bereits bekannt.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt gegen einen 31-Jährigen. Dieser soll am späten Montagabend an der Ecke Klufterstraße/Annaberger Straße in Friesdorf einen 44-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen, kam es am Montag gegen 22 Uhr zu der blutigen Attacke.