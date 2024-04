Klimaviertel Godesberg-Nord In Godesberg soll ein Klimaschutz-Mitmachzentrum entstehen

Rund 7800 Menschen leben in dem Quartier, das sich von der Godesberger Fußgängerzone in der Innenstadt bis an den Rand von Friesdorf erstreckt. Der Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft liegt laut Statistikstelle mit 31,4 Prozent in Godesberg-Nord und 48,1 Prozent in Godesberg Zentrum über dem Durchschnitt von 19,2 Prozent in der Stadt Bonn. Im Zentrum sind 20 Prozent der Menschen von Armut bedroht, in Godesberg-Nord 12,5 Prozent. Zum Vergleich: Stadtweit sind es 9,3 Prozent.