Netto-Markt eröffnet In Lannesdorf gibt es wieder alles für den täglichen Bedarf

Fast ein Jahr mussten die Lannesdorfer auf einen Supermarkt im Ort verzichten. Jetzt hat in den Räumen des ehemaligen Edeka-Markts am Kirchberg ein Netto City eröffnet. Das Lebensmittelsortiment soll mit mehr als 3000 Artikeln die fußläufige Nahversorgung gewährleisten. Als Bad Godesbergerin kennt Marktleiterin Katharina Kruszynska den Bedarf des Quartiers. Bei der Kundschaft – fast alle aus Lannesdorf und Fußgänger – kam der Laden bei der Eröffnung am Dienstag gut an.