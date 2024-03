Neue Infotafel am Schaumburger Hof Wo schon Annette von Droste-Hülshoff ihren Wein trank

Der Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg hatte bereits vor Jahren eine Tafel montiert, die Informationen über das historische Gebäude vermittelte. „Diese Tafel war leider im Laufe der Zeit abhandengekommen“, sagt Vorsitzende Iris Henseler-Unger. Schnell war klar, dass der Verein Abhilfe schaffen wollte und musste. „Mit der erneuten Montage einer Infotafel am Schaumburger Hof wird eine klaffende Lücke für die an Geschichte interessierten Spaziergänger wieder geschlossen“, so Henseler-Unger. Die Tafel besteht aus Acrylglas und hängt direkt am Aufgang zum Biergarten.