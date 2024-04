Neuer Linienweg für Linie 855 in Bad Godesberg RVK-Busse passen nicht mehr durch Unterführung

Weil jetzt alles so schnell geht, wird der neue Linienweg als „vorübergehende Umleitungsmaßnahme“ deklariert. Eine dauerhafte Umstellung des Linienweges, bis eine Durchfahrung der Unterführung Rheinallee nach einem Umbau wieder möglich ist, erfolgt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember. „Ein entsprechender Beschluss wird als Teil der Beschlussvorlage für den Fahrplanwechsel vorgelegt. Die Umstellung ist sowohl mit dem Rhein-Sieg-Kreis als auch den Verkehrsunternehmen abgestimmt“, so die Stadt in ihrer Stellungnahme, die die Bezirksvertretung Bad Godesberg am kommenden Mittwoch zu Kenntnis nehmen soll. Sitzungsbeginn ist um 17 Uhr in der Stadthalle.