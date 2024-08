Neues vom Bad Godesberger Bahnhofsvorplatz Nicht, dass Laurelle die Hitze zu Kopf steigt

Das Licht bringt nun so richtig die Konturen der Skulptur hervor. Ein Besuch lohnt sich also, es wird die Señora freuen. Vielleicht muss man sich nur ein bisschen sorgen, dass sie so ganz ohne Hut bei 36 Grad brütet. Eine Abkühlung in Rias Brunnen wäre schon schön ... Aber der Dienstag brachte ja auch noch erfrischenden Regen.