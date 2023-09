Ohne Handy Nicolaus-Cusanus-Gymnasium-Schüler wandern durch die Alpen

Am Anfang, so Gast, habe sie Überzeugungsarbeit leisten müssen. „Es ist schon eine Hemmschwelle da“, berichtet die Schulseelsorgerin. Ist aber der Knoten geplatzt, spricht sich schnell herum, dass es das Abenteuer wert ist, eingegangen zu werden. Alpen, Jakobsweg, Rheinsteig – die Wanderorte und -ziele waren vielfältig. Gemeinsam haben sie eins: Smartphone weg, Gepäck auf den Rücken, tägliche Bewegung bis an die Grenzen und darüber hinaus. Und, spricht man mit den Schülern, jede Menge Spaß, Einkehr und Erkenntnis.