Bürgerverein und Stadt errichten Sportstätte : Parcours für ältere und bewegungseingeschränkte Heiderhofer eröffnet

Heiderhof Auf dem Heiderhof wurde ein neuer Bewegungsparcours eröffnet. Fünf Geräte sollen der Stärkung von Muskulatur und Koordination insbesondere älterer und bewegungseingeschränkter Menschen dienen. Der Bodenbelag macht die Nutzung für Rollstuhlfahrer aber noch schwierig.

Die nebelige Novemberkälte wird verdrängt von verdampfendem Atem. Er gehört den Dutzenden Interessenten, die am Montagnachmittag den vom Heiderhofer Bürgerverein sowie Stadtverwaltung eröffneten Bewegungsparcours begutachteten. Bei dem öffentlichen Treffen auf Höhe der Bonn International School auf dem Heiderhof war auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner zugegen. Hier, an fünf silber- und rotfarbigen Sportgeräten, werden in Zukunft vornehmlich ältere und bewegungseingeschränkte Menschen die Möglichkeit haben, ihre Muskulatur zu stärken.