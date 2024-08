Schlägerei an der Rigal´schen Wiese Parkplatzstreit eskaliert – 6000 Euro Strafe für Angreifer

Familientag auf der Kirmes in Bad Godesberg. Die Parkplätze an der Rigal´schen Wiese sind an diesem Samstagnachmittag hochbegehrt. Eine siebenköpfige Familie wartet seit rund zehn Minuten auf einen Parkplatz. Als eine Fläche frei wird, freut sich der 44-jährige Familienvater und parkt ein. Seine Freude jedoch währt nicht lange: Denn ein 36-Jähriger Autofahrer, mit Sohn und Verlobter ebenfalls auf dem Weg zu den Karussells, platzt vor Wut. Er steigt aus, geht schnurstracks zur Fahrertür, brüllt den Vater an: Was er sich denn einbilde, „das ist mein Parkplatz!“, und zerrt an der Tür. Der 44-Jährige steigt schließlich aus, wird mit Beleidigungen und einem Faustschlag ins Gesicht empfangen. Dann wird er in den Schwitzkasten genommen und zu Fall gebracht. Zahlreiche Kinder schreien vor Angst, auch der zweijährige Sohn des Angreifers.