Zwei Verletzte : Feuerwehr löscht Brand in Halle der SGL Carbon

Pennenfeld In Bonn-Pennenfeld sind zwei Menschen bei einem Brand in einer Halle von SGL Carbon verletzt worden. Dort hatte es eine Verpuffung aus einem mehreren hundert Grad heißen Ofen gegeben.

Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Halle der SGL Carbon in Bonn-Pennenfeld ausrücken. Wie eine GA-Mitarbeiterin vor Ort erfuhr, gab es während des Betriebsablaufs gegen 14 Uhr eine Verpuffung an einem mehreren hundert Grad heißen Ofen.