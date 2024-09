Unfall in der Tempo-30-Zone Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Pennenfeld

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen acht Uhr in der Kreuzung Zeppelinstraße Ecke Hans-Böckler-Allee, so Frank Frenser, Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr. Einer der beiden Fahrer hatte die Vorfahrt in der Tempo-30-Zone missachtet und prallte so in den anderen Wagen. Von den insgesamt drei Insassen wurden zwei Personen verletzt – eine leicht, die andere schwer. Ein Notarzt betreute den Schwerverletzten noch vor Ort.